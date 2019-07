João Sousa sobre o triunfo de Wimbledon: «Uma vitória no Grand Slam é sempre especial»

O tenista português João Sousa revelou-se na terça-feira "feliz com uma vitória especial" sobre o britânico Paul Jubb na primeira ronda de Wimbledon, terceiro Grand Slam da época, que decorre até 14 de julho no All England Club.O vimaranense, número 69 do ranking ATP, precisou de quatro sets para bater o jovem britânico Paul Jubb, de 19 anos, mas conseguiu garantir a qualificação para a segunda ronda, por 6-0, 6-3, 6-7 (8-10) e 6-1."Uma vitória no Grand Slam é sempre especial. Entrei muito bem no encontro, consegui jogar a um grande nível, muito concentrado e focado naquilo que tinha de fazer taticamente. As coisas correram muito bem durante os dois primeiros sets. No terceiro, ele conseguiu subir o nível de jogo, eu não servi tão bem, mas também foi mérito dele, porque respondeu melhor", explicou.Apesar de lembrar ter desperdiçado "algumas oportunidades para fechar o encontro" em três partidas, quando não converteu nenhum dos dois 'match points' que dispôs no terceiro parcial, João Sousa assegura que sentia estar "a jogar bem" e "acreditava que podia vencer.""E a verdade é que no quarto set voltei ao meu melhor nível e acabei por vencer um encontro difícil, contra um jogador que recebeu um wild card e tinha o público do lado dele", notou o jogador português, de 30 anos, que vai agora enfrentar o croata Marin Cilic na segunda ronda no All England Club.