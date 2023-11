João Sousa sofre mas vence

João Sousa, o melhor tenista português de sempre e atualmente no 276º posto do ranking ATP, viajou para o Canadá para disputar torneios Challenger em indoor piso rápido e somar pontos importantes para o seu ranking e entrou com uma vitória dura na primeira dessas provas, em Calgary.O vimaranense de 34 anos impôs o seu favoritismo diante do qualifier britânico Patrick Brady, de 18 anos e 899º ATP, por 5-7, 6-4 e 6-2, numa batalha de duas horas e meia.Entretanto, no ITF M15 de Hua Hin, na Tailândia, Gonçalo Oliveira (234º) bateu o alemão Jimmy Yang (725.º ATP), por 4-6, 7-5 e 6-4, em 2h55, rumo à 2.ª ronda.