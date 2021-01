João Sousa terá testado positivo à Covid-19

Rohan Bopanna, indiano que é o parceiro de pares previsto de João Sousa no Australian Open 2021, revelou esta quarta-feira que o melhor tenista português de todos os tempos está retirado em Barcelona, onde vive, depois de ter testado positivo ao coronavírus.





O vimaranense de 31 anos não viajou para a Austrália na semana passada dentro das datas previstas para os voos charter rumo a Melbourne e revelou-nos na altura estar com "problemas pessoais"."O meu parceiro ainda está em Barcelona. Disseram-me que ele testou positivo para a Covid-19 e que estão a tentar perceber ainda como se resolver a situação ", contou Bopanna ao ‘Hindustan Times‘.está a tentar junto do jogador e do seu agente confirmar esta notícia.