João Sousa treina com Medvedev

João Sousa, número um português e 66º colocado ATP, iniciou mais uma etapa da sua preparação para o regresso do circuito profissional e rumou até Cannes, no sul de França, para uns dias de treinos com Daniil Medvedev, número cinco do ranking ATP.

O vimaranense de 31 anos, que esteve quatro meses em Portugal e participou em duas provas do circuito sénior da Federação, vai competir ainda num torneio de exibição em Alicante, no final do mês.

Washington cancelado

Entretanto, ficou a saber-se que o ATP 500 de Washington, primeiro torneio do circuito masculino agendado para o pós-Covid-19... foi cancelado, pelo que o regresso de Sousa à competição oficial terá de esperar um pouco mais. A Federação norte-americana (USTA) assegura no entanto que o US Open se mantém de pé.