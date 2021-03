João Sousa vai sair do top 100 no ranking ATP

João Sousa, o melhor tenista português de todos os tempos, vai sair hoje do top 100 do ranking ATP pela primeira vez desde julho de 2013.

Depois de ano e meio de resultados abaixo do que o vimaranense desejava, Sousa foi ultrapassado por vários tenistas que estavam atrás de si no ranking e vai aparecer hoje no 101º lugar da hierarquia. Passou 334 semanas consecutivas dentro dos 100 primeiros, 187 das quais... dentro do top 50!

Curiosamente, o português somou ontem a sua primeira vitória do ano, ao passar à segunda ronda da fase de qualificação do ATP 500 de Acapulco. Bateu o alemão Mischa Zverev (também ex-top 30), por 7-5, 5-7 e 7-5, em 2h40 de batalha.