João Sousa vai tentar entrar... num Challenger

João Sousa, número um português e 70º colocado do ranking mundial, é um dos muitos tenistas com a sua carreira suspensa por causa do coronavírus. Depois de ter visto o torneio de Indian Wells ser cancelado devido ao surto pandémico, o vimaranense de 30 anos ficou nas instalações do torneio californiano a treinar antes de viajar até Phoenix, onde no próximo domingo arranca um torneio Challenger.

O ATP Tour abriu 10 vagas extras para a competição e Sousa é um dos vários tenistas que tentará ficar com uma delas, tal como nos confirmou ontem o seu treinador, Frederico Marques. "Estamos aqui a treinar e depois viajamos para Phoenix de modo a tentar entrar no torneio. Abriram mais oito vagas no quadro principal e duas no qualifying para quem não estava inscrito. Não vai ser fácil entrar porque há muitos jogadores que vão tentar."

O regresso a casa ainda foi uma hipótese. "Ainda pensámos voltar para resolver definitivamente a situação do pé do João, mas vimos que havia muitos voos cancelados e problemas para quem vem da Europa e não arriscámos."