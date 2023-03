João Sousa vence após insultos

Em dia de 34.º aniversário e depois de ter divulgado as mensagens de insultos de apostadores descontentes, João Sousa juntou-se a Francisco Cabral para se qualificarem com facilidade para as 'meias' de pares do Challenger de Girona (Espanha). A dupla lusa mostrou-se com excelente dinâmica e resistiu a todos os momentos de aperto, batendo o Sanjar Fayziev e Marcos Kalovelonis, por 6-3 e 6-0: vão agora defrontar a dupla favorita, os indianos Yuki Bhambri e Saketh Myneni. Em singulares, Gastão Elias (222.º) alcançou uma vitória épica rumo aos 'quartos'. Bateu o italiano Raul Brancaccio (136.º), por 4-6, 6-2 e 7-6(8), depois de recuperar de 1-5 no tie-break decisivo e de salvar dois match points nesse mesmo jogo decisivo.