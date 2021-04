João Sousa vence e disputa acesso ao quadro principal do Masters 1.000 Monaco

João Sousa bateu este sábado o brasileiro Thiago Monteiro e qualificou-se para a segunda ronda da fase de qualificação do Masters 1.000 de Monte Carlo, que decorre este fim de semana no Mónaco.

Naquele que foi o primeiro confronto direto entre ambos, o número um português e 107.º do 'ranking' ATP contrariou o favoritismo do adversário, 78.º colocado na hierarquia mundial e sexto cabeça de série, e conquistou o triunfo em dois 'sets', pelos parciais de 7-5 e 6-2, em uma hora e 13 minutos.

Após um duelo equilibrado até ao sexto jogo, altura em que ambos registaram dois 'breaks' alternados, voltando a restabelecer a igualdade, João Sousa passou para a frente do marcador no 11.º jogo (6-5) e quebrou o adversário logo a seguir para averbar o primeiro parcial, ao segundo 'set point' que dispôs.

Na segunda partida, o vimaranense impôs duas quebras de serviço a Monteiro, no sexto e oitavos jogos, e sentenciou a sua passagem à última jornada do 'qualifying', a disputar no domingo frente ao vencedor do encontro entre o 'alternate' italiano Thomas Fabbiano (172.º ATP) e o argentino Federico Coria (86.º ATP).