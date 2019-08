João Sousa vence em Cincinnati

João Sousa entrou da melhor forma no ATP Masters 1000 de Cincinnati e apurou-se para a segunda ronda da qualificação, que se disputa no estado norte-americano do Ohio, ao derrotar o jovem norte-americano Sebastian Korda, número 273 do ranking ATP e ex-líder mundial de juniores em 2018 — ano em que venceu o Australian Open do escalão — por 6-3 e 6-3.

O português, 45º ATP e segundo cabeça de série da qualificação, vai agora defrontar, amanhã, na segunda ronda, o japonês Yoshihito Nishioka, 76º do ranking mundial, que bateu, por sua vez, o australiano John Millman (65º ATP), por 6-4 e 7-5.