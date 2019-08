João Sousa volta a não ir a Montréal

Tal como havia acontecido em 2017 (o Masters 1.000 do Canadá alterna de cidades), João Sousa, número um português e 42º colocado do ranking ATP, voltou a optar por não viajar para Montréal para disputar o torneio canadiano.

Depois quatro meses intensos a competir em terra batida e relva, o minhoto, de 30 anos, preferiu prolongar a sua adaptação ao piso rápido em treino e vai viajar somente na próxima quarta-feira para Cincinnati, onde inicia a sua preparação para o US Open. Sousa vai jogar a fase de qualificação do torneio do Ohio antes de disputar o ATP 250 de Winston-Salem, em vésperas do último Grand Slam da temporada. Até ao final do ano, João Sousa competirá somente em piso rápido.

Quem também não vai a Montréal é Kevin Anderson. O sul-africano, número 11 mundial, está lesionado no joelho e abdicou da prova já depois de ser conhecido o quadro. Milos Raonic assumiu o seu lugar no quadro como cabeça de série e Hubert Hurkacz entrou no lugar do canadiano.