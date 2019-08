Jogo da Taça Davis entre Paquistão e Índia adiado por razões de segurança

A partida entre a Índia e o Paquistão no âmbito da Taça Davis, agendada para setembro, foi adiada para novembro devido a razões de segurança, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional de Ténis (ITF)."Após uma auditoria profunda feita por especialistas em segurança independentes da situação no Paquistão, o comité organizador da Taça Davis decidiu adiar o jogo entre o Paquistão e a Índia, do grupo Ásia/Oceania, que estava agendado para decorrer em Islamabad, capital do Paquistão, nos dias 14 e 15 de setembro", informou a ITF.Segundo o organismo, a partida entre os dois países rivais vai ser disputada em novembro, com as datas exatas ainda por definir."Para a ITF, a segurança de atletas, organizadores e espectadores é a primeira prioridade", realçou a entidade liderada por David Haggerty, que vai continuar a monitorizar a situação de tensão entre a Índia e o Paquistão.As relações diplomáticas entre os dois países degradaram-se muito nas últimas semanas, depois de a Índia ter revogado, no início de agosto, o estatuto autónomo das províncias de Jammu e Caxemira, sendo esta última região alvo de disputa entre as duas potências nucleares desde a independência do Paquistão em 1947.