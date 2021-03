Jovens portugueses brilham no Jamor

Arrancou o primeiro de dois Challengers 50 no Complexo de Ténis do Jamor, palco que recebeu o Estoril Open durante 25 anos, com uma jornada de luxo para os jovens portugueses.

Tiago Torres (18 anos), Pedro Araújo (19), Luís Faria (21) e Francisco Cabral (24) passaram todos à segunda e última ronda da fase de qualificação da prova.

Torres somou o seu 1º ponto ATP ao derrotar o romeno David Ionel (541º), por 1-6, 6-4 e 6-1; Araújo (1009º) superou o russo Pavel Kotov (268º), por 5-7, 7-5 e 7-5, em 3h02; Faria (827º) salvou seis match points e superou o ucraniano Vladyslav Orlov (366º), por 4-6, 6-1 e 7-6(7) e Cabral (1015º) bateu o russo Ivan Nedelko (369º) por 6-2, 5-7 e 6-4. Os ainda mais jovens Henrique Rocha (16 anos) e Miguel Gomes foram eliminados.