Juan Martín Del Potro operado com sucesso ao joelho direito

O argentino Juan Martin Del Potro foi esta segunda-feira operado com sucesso ao joelho direito, em Miami, devido a uma dor que o tem impedido de jogar ao mais alto nível.

"Agora sim, com alta médica para descansar em casa. Mais uma vez, obrigado por todo o amor e apoio que me deram nestes momentos difíceis. Um grande abraço para todos", escreveu o atual 121.º do 'ranking' ATP, nas redes sociais, acompanhado por uma fotografia em que aparece de muletas e uma tala no joelho.

Antigo número três mundial, Del Potro, que tinha sido operado em junho, não joga desde o torneio de Queen's, em Londres, disputado em meados de junho.