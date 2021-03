Juan Martín Del Potro vai ser operado ao joelho direito pela quarta vez

O tenista argentino Juan Martín Del Potro vai ser submetido na terça-feira, em Chicago, Estados Unidos, à quarta operação ao joelho direito, esperando recuperar a tempo dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

"Terça-feira farei outra cirurgia ao joelho. Tentámos terapia conservadora, mas a dor ainda está lá. Ele [o médico Jorge Chahla] sabe que eu quero voltar a jogar ténis e poder jogar os Jogos Olímpicos, então acordámos que a cirurgia deveria ser feita o mais breve possível", disse o medalha de prata do Rio2016 e bronze em Londres2012, nas redes sociais.

O campeão do Open dos Estados Unidos de 2009 e antigo número três do mundo tinha sido operado pela terceira vez em 26 de agosto de 2020, em Berna, na Suíça.

"As últimas semanas não foram fáceis para mim. Tudo está muito difícil desde a morte do meu pai, mas também sinto a força que ele me envia do céu. Acordei um dia e chamei o médico. Sabia que tinha de tentar novamente", acrescentou.

O vencedor do Estoril Open em 2011 e 2012 continua a viver um período conturbado na carreira e vai para a quarta cirurgia desde junho de 2019, depois de se ter lesionado no joelho no Masters 1.000 de Xangai, em outubro de 2018, sendo que continuou a competir até ser operado pela primeira vez.

"Espero poder superar esta situação dolorosa. Não vou parar de tentar. As vossas mensagens de apoio são sempre bem-vindas. Obrigado pelo amor. Cuidem-se", concluiu.

Além da complicada lesão no joelho, Del Potro, atual 173.º da hierarquia ATP, já se deparou com várias lesões nos pulsos, tendo sido intervencionado por uma vez ao pulso direito e outras três ao esquerdo.