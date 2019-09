Karolina Muchova conquista primeiro título da carreira em Seul

Carolina Muchova, 45.ª do ranking mundial, conquistou este domingo o primeiro título WTA da sua carreira, ao vencer a polaca Magda Linette, 48.ª, na final do torneio de Seul, na Coreia do Sul.





A tenista checa, terceira cabeça de série da prova sul-coreana em piso duro, impôs-se de forma clara a Linette, quarta, por um duplo 6-1, em uma hora e nove minutos.A checa, de 23 anos, estava a disputar a segunda final da carreira e do ano, depois do desaire 'caseiro' em Praga face à suíça Jil Belen Teichmann.