Karolina Pliskova afastada nos 'oitavos' pela compatriota Karolina Muchova

A tenista checa Karolina Pliskova, terceira cabeça de série, foi hoje eliminada nos oitavos de final do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' de 2019, ao perder frente à compatriota Karolina Muchova.





Num encontro 'maratona', de três horas e 19 minutos, Muchova, 68.ª do 'ranking', venceu a atual número três do mundo, por 4-6, 7-5 e 13-11.Nos quartos de final do torneio britânico de relva, a tenista checa vai defrontar a russa Elina Svitolina, oitava jogadora da hierarquia mundial.