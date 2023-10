Katerina Siniakova vence torneio de Nanchang

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista checa Katerina Siniakova conquistou este domingo o torneio de Nanchang, na China, ao derrotar a compatriota Marie Bouzkova, salvando três pontos de encontro para vencer a final mais longa da temporada no circuito feminino WTA.

Siniakova, 60.ª do ranking mundial, derrotou Bouzkova, 29.ª, por 1-6, 7-6 (7-5) e 7-6 (7-4), após três horas e 33 minutos, na primeira final do circuito feminino a passar as três horas esta temporada e o sexto encontro mais longo da época.

Este foi o segundo título do ano para Siniakova, depois de ter vencido em Bad Homburg, na Alemanha, e o quinto da carreira da tenista checa, especialista em pares.