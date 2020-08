Kei Nishikori está infetado por Covid-19 e falha Masters 1.000 de Cincinnati

O japonês Kei Nishikori, 30.º classificado do ranking ATP, anunciou este domingo estar infetado com covid-19, razão pela qual desistiu de participar no Masters 1.000 de Cincinnati, que vai decorrer de 22 a 28 de agosto, em Nova Iorque.

"Tenho más notícias para anunciar. Esta manhã, na Flórida, fiz um teste de rastreio à covid-19, que apresentou resultado positivo. Por essa razão, não poderei participar no torneio de Cincinnati", informou o tenista, através do seu sítio oficial na internet.

Nishikori revelou que vai fazer outro teste de rastreamento na sexta-feira e confessou que se encontra "bem" e com "poucos sintomas", estando agora em isolamento "para prevenir a segurança de todos".

Desta forma, está em dúvida a participação do tenista nipónico no US Open, o segundo torneio do Grand Slam, que vai realizar-se entre 31 de agosto e 13 de setembro.



Em 2014, Nishikori disputou a final do US Open, perdida para o croata Marin Cilic, e em 2015 atingiu o quarto lugar do 'ranking' ATP.