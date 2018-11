Khachanov bate Djokovic e conquista Masters de Paris pela primeira vez

O tenista russo Karen Khachanov venceu hoje em dois sets o sérvio Novak Djokovic na final do Masters 1.000 de Paris, surpreendendo o segundo cabeça de série, que na segunda-feira vai ascender à liderança do ranking mundial.Após uma hora e 39 minutos, o jovem russo bateu Djoko, vencedor de 14 títulos Grand Slam e quatro vezes campeão em Paris - um recorde -, pelos parciais de 7-5 e 6-4, quebrando em duas ocasiões em cada set o serviço do sérvio.Khachanov, que estava no 18.º lugar da hierarquia ATP, mas vai subir até ao 11.º com este triunfo, conquistou o primeiro Masters 1.000 da carreira, aos 22 anos, num percurso até ao título em que afastou o norte-americano John Isner, o alemão Alexander Zverev e o austríaco Dominic Thiem, todos do 'top 10' mundial.Djokovic, que vai subir à liderança do ranking na atualização de segunda-feira, desalojando o espanhol Rafael Nadal, viu terminada uma série de 22 vitórias consecutivas, a última das quais nas meias-finais do torneio francês, frente ao suíço Roger Federer.