Kika Jorge é a 6.ª portuguesa entre as 200 melhores WTA

Francisca Jorge não vai esquecer o dia de ontem, como sendo mais um marcante para a sua carreira. É que a tenista de 23 anos tornou-se apenas na sexta portuguesa a entrar no top 200 do ranking WTA, precisamente ao subir à 200ª posição da hierarquia mundial.A vimaranense, heptacampeã nacional em título, alcança este novo estatuto fruto da sua campanha no ITF W50 do Porto, no qual chegou às meias-finais, apenas derrotada pela espanhola Jessica Bouzas Maneiro. Assim, passa a figurar entre as 200 melhores do Mundo, juntando-se a uma lista que conta com Michelle Larcher de Brito (76ª como melhor ranking), Maria João Koehler (102ª), Neuza Silva (133ª), Frederica Piedade (142ª) e Sofia Prazeres (152ª).Michelle Brito tinha sido a última a figurar entre as 200 melhoras do ranking WTA, onde esteve pela última vez no decurso da época de 2016.