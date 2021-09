Kim Clijsters eliminada à primeira ronda em Chicago após um ano de ausência

A tenista belga Kim Clijsters, há um ano afastada do circuito, regressou na segunda-feira com uma derrota na primeira ronda do torneio de Chicago, frente à taiwanesa Su-Wei Hsieh, em três sets.

A asiática, atual 97.ª do ranking, ganhou com os parciais de 6-3, 5-7 e 6-3.

A belga, antiga número um do mundo, mas entretanto caída para fora da listagem das mil melhores, beneficiou de um convite para o torneio, mais de um ano depois da sua última aparição, a 2 de setembro de 2020, no Open dos Estados Unidos.

Aos 38 anos, tenta pela terceira vez o regresso ao mais alto nível, depois de ter estado fora da modalidade entre 2007 e 2009 e entre 2012 e o início de 2020.

O primeiro regresso, em 2009, foi coroado de sucesso, com três torneios do Grand Slam, mas agora tudo é diferente e não consegue ganhar. Em 2020, competiu no Dubai, Monterrey e no Open dos Estados Unidos, sempre a cair na primeira ronda.

Operada ao joelho em outubro do ano passado e com covid-19 em janeiro, Clijsters conta com 43 títulos no palmarés.