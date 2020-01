Kim Clijsters regressa em março no torneio de Monterrey

A belga Kim Clijsters, antiga número um mundial, anunciou esta segunda-feira que o regresso ao circuito feminino de ténis está agendado para março de 2020, no torneio de Monterrey, no México.

Numa publicação na conta oficial da rede social Instagram, Clijsters revelou que espera disputar o torneio mexicano, entre 2 e 8 de março, seguido de Indian Wells (de 11 a 22 março), prova norte-americana que conquistou em 2003 e 2005, e de Charleston (entre 04 e 12 de abril), igualmente no Estados Unidos.

"Faltam apenas mais algumas semanas. Estarei pronta para regressar aos courts. Mal posso esperar", afirmou a tenista, de 36 anos, num vídeo publicado no mesmo site.

Clijsters, que já tinha anunciado o regresso em setembro deste ano, esperava disputar o Open da Austrália, em janeiro, mas um problema no joelho acabou por adiar o retorno à competição.

Antiga líder do ranking WTA, a tenista belga retirou-se em 2012, com 41 títulos no currículo, incluindo três US Open (2005, 2009 e 2010), um Open da Austrália (2011) e três Masters (2002, 2003 e 2010).

Clijsters já tinha abandonado antes o circuito, em 2007, para ser mãe, mas regressou em 2009.