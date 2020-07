Koehler desiste e Luísa Pelayo acede ao quadro principal do Campeonato Nacional

A tenista Maria João Koehler, seis vezes campeã nacional, desistiu esta quarta-feira do encontro com Luísa Pelayo, quando liderava por 5-4, e falhou a qualificação para o quadro principal do Campeonato Nacional Absoluto, que decorre no Monte Aventino, no Porto.

A antiga número 102 mundial, retirada da competição em 2018 e que atualmente trabalha na Academia de Rafael Nadal, em Maiorca, decidiu voltar a disputar o Campeonato Nacional no Porto, de onde é natural.

Depois de superar com distinção as duas primeiras rondas do 'qualifying', Maria João Koehler abandonou com uma lesão na perna esquerda no último encontro de acesso ao quadro principal.

Apesar de liderar o primeiro 'set', por 5-4, a ex-jogadora da Fed Cup optou por não forçar a lesão e permitiu a Luísa Pelayo a entrada no quadro principal, tal como Mafalda Guedes, Catarina Cerqueira e Joana Baptista, todas apuradas via fase de qualificação.