Kyrgios e a cuspidela na direção de um espectador em Wimbledon: «Disse que eu era uma merda»

Swear Kyrgios spits at some bloke in the crowd who was cheering for Jubb. Mad’ead! #Wimbeldon2022 pic.twitter.com/gkQWHhv6BY — Mark Conway (@MarkConway87) June 28, 2022

Nick Kyrgios admitiu ter cuspido na direção de um espectador em Wimbledon durante o encontro da primeira ronda, onde derrotou o britânico Paul Jubbs. O tenista australiano, que discutiu com o juiz de cadeira, pedindo-lhe o que homem fosse expulso, contou que foi insultado."Foi uma falta de respeito. Alguém me insultou, disse que eu era uma merda. Isso é normal? Não! Não entendo por que razão isto acontece", explicou Kyrgios."Amo Wimbledon, isto não tem nada a ver com o torneio. É simplesmente uma geração de gente que acredita que por estarem nas redes sociais têm o direito de dizerem o que quiserem e continuam a fazê-lo na vida real", acrescentou.Na conferência de imprensa perguntaram-lhe se tinha cuspido em alguém do público e Kyrgios admitiu: "Sim, sim. Numa das pessoas que me faltou ao respeito. Não o teria feito a alguém que me tivesse apoiado."Kyrgios insiste que não não fez nada de mal, mas em 2010 o romeno Victor Hanescu foi multado em 15 mil dólares (cerca de 14,3 mil euros) por cuspir numa pessoa do público. De acordo com as regras vigentes nos torneios do Grand Slam, um jogador pode ser punido com uma multa de 20 mil dólares (cerca de 19 mil euros) por cada ofensa.