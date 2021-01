Kyrgios explica por que implica tanto com Djokovic: «Ele é o LeBron James do ténis»

Nick Kyrgios explicou numa entrevista à CNN por que implica tanto com Novak Djokovic. O tenista australiano raramente perde a oportunidade de atirar farpas ao sérvio pelas razões mais variadas.





"O Djokovic é um dos líderes do nosso desporto. É o nosso LeBron James e por isso devia ser um exemplo para os outros tenistas. As coisas que fez durante a pandemia... Todos cometemos erros, todos saímos do caminho, mas há que ser responsáveis. A minha intenção ao criticá-lo não foi chamar a atenção, é uma questão de princípio, cresci com estes valores", explicou Kyrgios, referindo-se ao torneio de exibição que Djokovic organizou durante a pandemia, em que uma série de jogadores, incluindo o próprio Djokovic, acabaram por contrair a covid-19.O jogador comentou também as medidas que estão a ser adotadas pelas autoridades australianas antes do Open da Austrália, que obriga os tenistas a permanecerem isolados 14 dias antes da competição, o que motivou críticas por parte de muitos jogadores. "A primeira coisa em que penso é saúde e segurança. Isto é apenas um torneio de ténis, não podemos subestimar os protocolos sanitários e colocar as pessoas em risco. Os jogadores sabiam quando vieram para cá que tipo de restrições iam ter, por isso as suas queixas não têm qualquer tipo de validade."