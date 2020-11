Kyrgios foi roubado e deixa mensagem ao "lixo de Camberra": «Vocês são escória»

Nick Kyrgios foi vítima de um roubo e num vídeo partilhado nas redes sociais deixou aquilo que apelidou "uma mensagem para o lixo de Camberra".





"Levantei-me esta manhã por volta das 8h15 e levei a minha miúda ao trabalho, como qualquer pessoa normal. Voltei ao carro e estava destruído. Tinha sido forçado. É um carro de 350 mil dólares (quase 300 mil euros). Vocês levaram a minha roupa, a minha carteira... Cancelei os cartões que... São coisas pelas quais trabalhei, mostrem um pouco de respeito", disse o tenista australiano.E continuou, dirigindo-se diretamente aos ladrões. "Se és infeliz na tua vida, a culpa não é minha. Vem à minha porta, ponho-te comida na boca. Posso dar-te a comida na mão, se quiseres. Posso por-te roupa no corpo. Posso inclusivamente dar-te um banho. Mas não entrem no carro de alguém e não roubem as suas merdas.""Eu não vos fiz nada, não entendo. Vocês são lixo. Roubaram coisas pelas quais trabalhei. Eu não roubo as vossas merdas, não toquem nas minhas". Vocês são escória, delinquentes, não façam isso a outras pessoas. Não vou entrar na vossa casa, não entrem na minha", finaliza Kyrgios.