Kyrgios: «Fui comparado a Bernard Tomic, nunca me senti tão insultado»

Nick Kyrgios continua a preparar o regresso aos courts, depois de ter desistido dos torneios de terra batida devido à pandemia da Covid-19. O atual 56.º do ranking ATP ainda não regressou à competição, mas já houve algo que o deixou irritado... ter sido comparado ao compatriota Bernard Tomic, atual 207.º da hierarquia.





"Hoje fui comparado a Bernard Tomic, nunca me senti tão insultado. Ele tem uma fundação? Ele teve sucesso? Ele ajudou a juntar dinheiro para os incêndios florestais australianos?", escreveu Kyrgios, que fez 26 anos esta terça-feira, numa 'história' na sua conta de Instagram.Mas a indignação e as críticas a Tomic não ficaram por aqui. "Além disso, não me comparo a quem faz OnlyFans [em alusão à namorada do tenista Vanessa Sierra]. Aliás, quanto ao sucesso quis dizer que ganhei aos quatro grandes", apontou Kyrgios, referindo-se ao facto de ter vencido, pelo menos um jogo, contra Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Muray.