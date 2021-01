Kyrgios sobre Djokovic: «Não pode ser o melhor de todos os tempos porque perdeu comigo»

Novak Djokovic não é, garantidamente, o melhor amigo de Nick Kyrgios e o tenista australiano voltou a dar conta disso mesmo. Depois de dito que o sérvio é "um fantoche", quando viu imagens de Djoko sem máscara, agora diz que o número um mundial não é o melhor de todos os tempos.





Kyrgios - que é um dos poucos tenistas que não está em quarentena antes do Open da Austrália, por ser australiano - recordou que tem vantagem no confronto direto com Djokovic. "Não pode ser o melhor de todos os tempos - por muitos Grand Slam que ganhe - se perdeu as duas vezes que jogou comigo", afirmou o 'bad boy' do ténis mundial.Djokovic, líder do ranking mundial, tem 17 títulos em torneios do Grand Slam, 8 deles conquistados no Open da Austrália.