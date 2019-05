Kyrgios treina em Wimbledon: «Roland Garros é uma m... quando comparado com este lugar»

Nick Kyrgios atira cadeira para o court e é desqualificado Nick Kyrgios atira cadeira para o court e é desqualificado

O australiano Nick Kyrgios continua de polémica em polémica. Depois de ter sido desqualificado no torneio de Roma, por atirar uma cadeira , agora disse que Roland Garros "é uma m...".O torneio do Grand Slam francês, em terra batida, vai centrar as atenções nas próximas semanas, mas Kyrgios está em Wimbledon, vestido de branco a treinar em relva com Andy Murray."Hoje vou treinar com o Andy Murray. Ele disse-me apenas para eu garantir que levava uns ténis e a raqueta. Vejam só estes courts de Wimbledon… perfeitos e verdes. Nada de terra batida, a terra batida é muito má", frisou o australiano, antes de falar concretamente de Roland Garros, numa 'storie' do Instagram. "Vou ter de ir a Roland Garros durante alguns dias. Roland Garros é uma m... quando comparado com este lugar."