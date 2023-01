Lauren Davis soma segundo triunfo ao conquistar torneio de Hobart

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A norte-americana Lauren Davis, 84.ª do ranking mundial de ténis, somou este sábado o seu segundo título, ao vencer na final do torneio de Hobart a italiana Elisabetta Cocciaretto, 67.ª do circuito.

Davis impôs-se a Cocciaretto, por 7-6 (7) e 6-2, em uma hora e 48 minutos.

A norte-americana, de 29 anos, não perdeu qualquer set no torneio australiano, no qual teve de disputar a fase de qualificação.