Lin Zhu conquista torneio de Hua Hin

A tenista chinesa Lin Zhu conquistou este domingo o primeiro título de singulares da carreira, ao derrotar a ucraniana Lesia Tsurenko em dois sets na final do torneio de Hua Hin.

Em boa forma neste início de temporada, a 54.ª jogadora do ranking mundial impôs-se por duplo 6-4 à 136.ª classificada da hierarquia WTA, em uma hora e 45 minutos.

O título do torneio tailandês é o primeiro de singulares de Zhu, que chegou aos oitavos de final do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada. A chinesa de 29 anos tinha apenas um título de pares, na edição de 2019 no torneio de Nanchang.