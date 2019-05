Lisboa Belém Open atribui convites a três portugueses

A organização do Lisboa Belém Open, torneio ATP da categoria 'challenger', atribuiu esta quarta-feira três 'wild cards' aos portugueses Gastão Elias, Frederico Silva e Tiago Cação, concedendo ainda outro ao francês Adrian Mannarino, 56.º classificado do ranking mundial.A organização revelou ainda que tem reservado mais um convite para o quadro principal e outro para o qualifying.Além dos três convidados lusos, vão competir também os compatriotas Pedro Sousa e João Domingues, dois cabeças de série que tiveram entrada direta no quadro principal, sendo que a presença do número dois nacional ainda é segura, face à entorse sofrida no pé esquerdo, no Estoril Open, na passada semana."Ainda não sei [se vou jogar], em princípio sim. Estou a fazer os possíveis para estar presente, vou começar hoje a treinar, tudo indica, sem problemas. Espero estar pronto para jogar", referiu Pedro Sousa, na conferência de apresentação do torneio.Para além da presença de Mannarino, finalista em seis torneios ATP e que encabeça a terceira edição da prova, também o veterano espanhol Tommy Robredo chega a Lisboa para defender o título conquistado no ano passado.A argentino Guido Andreozzi, 92.º do mundo, o australiano Alexei Popyrin, 111.º, o norte-americano Bjorn Fratangelo e o sérvio Victor Troicki, vencedor de três títulos ATP, são outros nomes que compõem "o maior e melhor" quadro da prova, segundo a organização.Com um total de prémios monetários no valor de 46.600 euros neste ano, o Lisboa Belém Open vai decorrer entre 13 e 19 de maio, no CIF (Club Internacional de Foot-Ball), em Lisboa.