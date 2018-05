Continuar a ler

Depois de na terça-feira ter sido eliminado do quadro de singulares aos pés de Pedro Sousa, Frederico Gil voltou a sair de forma precoce dos 'courts' de terra batida do CIF (Clube Internacional de Foot-Ball), desta vez juntamente com o veterano francês Stephane Robert, que não apresentaram argumentos frente a Marcelo Arevalo, de El Salvador, e a Miguel Angel Reyes-Varela, do México, vencendo facilmente por 6-1 e 6-4.Em singulares, o austríaco Sebastian Ofner, sexto pre-designado e 'carrasco' de Tiago Cação na primeira ronda, confirmou o favoritismo, ao vencer de forma esclarecedora o norte-americano Mitchell Krueger, por dois 'sets' (6-3 e 6-4).Quanto ao 'qualifier' Alejandro Davidovich Fokina, o espanhol, que já tinha surpreendido o australiano Alex De Minaur na primeira ronda, voltou a apresentar-se muito bem diante do norte-americano Christian Harrison, numa longa batalha de duas horas e 29 minutos. No final saiu eliminado, ao perder pelos parciais de 7-6 (10-8) e 6-1, apesar da vitória no primeiro parcial, por 7-5.Já o sérvio Miomir Kecmanovic, 17.º do 'ranking' ATP da 'nextgen', não sentiu grandes dificuldades para impor o seu ténis e levar a melhor sobre o jovem 'lucky loser' Federico Gaio, que havia ocupado o lugar do lesionado português Gastão Elias, ficando arredado da segunda ronda com um 6-4 e 6-2.No último encontro do dia, o veterano espanhol Tommy Robredo, atual 227.º da hierarquia mundial, avançou para ronda seguinte ao eliminar o sétimo cabeça de série, o britânico Liam Broady, por 6-3, 4-6 e 6-3, em duas horas.