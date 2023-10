Lisboa Belém Open: Henrique Rocha desafia João Sousa

Henrique Rocha foi eliminado na última ronda do qualifying, mas o sorteio de lucky losers (desistiram dois jogadores) sorriu-lhe e colocou-o frente a frente com João Sousa na 1ª ronda do Lisboa Belém Open. Menos sorte tiveram Jaime Faria e Matilde Jorge, que terminaram as campanhas de singulares neste torneio combinado (ATP Challenger 75 e ITF W40) no CIF.

Rocha (325º ATP), de 19 anos, perdeu por 3-6, 7-6(6) e 6-1 com o italiano Alexander Weis (296º). Com "más sensações" e "poucas soluções", como reconheceu, mostrou-se depois contente por ter a oportunidade defrontar o melhor tenista luso de sempre. "Ainda ontem treinei com ele", revelou já com um sorriso ao ser questionado sobre o encontro de hoje com Sousa, de 34 anos, que descreveu como sendo desde sempre o seu "ídolo português".

"Tudo o que ele fez é incrível, desde os títulos e finais em torneios ATP à Taça Davis, todos os anos passados no top 100… é tanta coisa", acrescentou Rocha, que depois contou ter partilhado o court com o compatriota pela primeira vez no dia 24 de dezembro do ano passado: "Foi a minha prenda de Natal."

Gastão Elias, Pedro Sousa e Francisca Jorge também jogam hoje a primeira ronda.