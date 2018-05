Continuar a ler

"Os primeiros jogos nunca são fáceis, mas foi um bom jogo. Já conhecia o meu adversário, sei que vem de uma boa fase e já ganhou dois challengers. Fiz um bom jogo e estou satisfeito pela forma como joguei", resumiu.



Com um desfecho diferente, Gonçalo Oliveira foi o primeiro português a atuar no dia de hoje nos courts de terra batida do CIF (Clube Internacional de Foot-Ball), mas mostrou-se incapaz de discutir o encontro com o jovem canadiano, de apenas 17 anos, Felix-Auger Aliassime.



Ainda que o segundo set (7-5) tenho sido mais equilibrado, o primeiro parcial (6-3) foi decisivo para deixar o 217.º do Mundo pela primeira ronda, ao cabo de duas horas.



O wild-card português João Domingues apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do Lisboa Belém Open, torneio ATP de categoria challenger, enquanto os compatriotas João Monteiro, também convidado, e Gonçalo Oliveira ficaram pelo caminho.João Domingues, 210.º do ranking mundial, impôs-se com um duplo 6-2, em uma 01:07 horas, diante de Marcelo Arevalo, 147.º, de El Salvador. O tenista luso mostrou-se satisfeito com o nível exibido, após o encontro.

