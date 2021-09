Lisboa Belém Open: João Domingues avança para os 'quartos', Nuno Borges derrotado

O tenista português João Domingues assegurou hoje a sua estreia nos quartos de final do Lisboa Belém Open, torneio 'challenger' de categoria 80 que está a decorrer no Club Internacional Foot-ball, enquanto Nuno Borges foi eliminado na segunda ronda.

A viver uma época pouco feliz, o jogador de Oliveira de Azeméis, número 238 no 'ranking' ATP, conseguiu superar o polaco Daniel Michalski (484.º) em dois 'sets', por duplo 6-2, e garantir o regresso aos quartos de final de um torneio, pela primeira vez, desde o Maia Open de 2019.

Com uma exibição autoritária, João Domingues afastou o jovem adversário, de 21 anos, em uma hora e 12 minutos e marcou encontro com o oitavo cabeça de série, o cazaque Dmitry Popko, 187.º classificado na hierarquia mundial, no desafio de acesso às meias-finais.

Ao contrário de Domingues, de 27 anos, Nuno Borges (276.º) não resistiu à intensa batalha com o alemão Cedrik-Marcel Stebe, sexto pré-designado e 160.º colocado mundial, e acabou derrotado em três partidas, com os parciais de 4-6, 7-6 (4) e 6-4, ao fim de duas horas e 27 minutos.

Tal como Domingues, Frederico Silva também está apurado para os quartos de final do Lisboa Belém Open e vai tentar frente ao italiano Andrea Pellegrino garantir uma vaga nas meias-finais.