Gastão Elias, terceiro cabeça-de-série e uma das principais figuras do Lisboa Belém Open, anunciou ontem que não vai a jogo devido à lesão no ombro que também o obrigou a desistir nas meias-finais do Challenger de Braga.

Ontem, o espanhol Tommy Robredo, sete vezes quartofinalista em torneios do Grand Slam e antigo top 10, bateu o compatriota Ricardo Ojeda por claros 6-2 e 6-2 e encantou o público que o veio ver ao CIF. "Gosto muito de jogar em Portugal, é pena estar muito vento. Venho para ganhar. Não tenho feito uma boa época mas pode ser que este torneio seja o clique para algo melhor", admitiu Robredo no final a Record.

O único português em ação ontem foi o jovem Tiago Cação, 686º ATP, de 20 anos, batido pelo austríaco Sebastian Ofner, 143º e que no ano passado chegou aos ‘oitavos’ de Wimbledon, por 6-0 e 6-3, em 62 minutos. Hoje jogam 5 tenistas lusos, com destaque para Pedro Sousa diante de Fred Gil.

Autor: José Morgado