Lorenzo Musetti bate Berrettini na final italiana do torneio de Nápoles

Lorenzo Musetti, 24.º jogador mundial, superou este domingo o seu compatriota Matteo Berrettini, 16.º, na final 100% italiana do torneio de ténis de Nápoles, em piso duro.



Musetti bateu Berrettini em apenas dois 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-2, em duas horas e um minuto.

Na presente temporada, Musetti, de 20 anos, já tinha triunfado no torneio de Hamburgo, em terra batida, no que foi o seu primeiro título no circuito ATP.