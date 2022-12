Lucca van Assche é o novo campeão do Maia Open

O tenista francês Lucca van Assche sagrou-se este domingo campeão do Maia Open, torneio do circuito 'challenger', ao bater na final o austríaco Maximilian Neuchrist no Complexo Municipal de Ténis da Maia.

Van Assche, 176.º colocado no 'ranking' ATP, precisou de três 'sets', com os parciais de 6-3, 4-6 e 6-0, para levar a melhor diante do 'qualifier' Neuchrist, número 359 do mundo, ao fim de duas horas e 12 minutos, para conquistar o seu primeiro título no circuito 'challenger'.

O jovem transalpino, campeão júnior de Roland Garros em 2021, nem entrou da melhor maneira na final do torneio português, perdendo o primeiro parcial, ao sofrer uma quebra de serviço, mas conseguiu dar a volta, assinando dois 'breaks' contra apenas um no segundo 'set'.

Na hora de todas as decisões, Lucca van Assche revelou-se mais forte e, sem dar grandes chances ao adversário, impôs três quebras de serviço para suceder ao compatriota Geoffrey Blancaneaux no palmarés de campeões do Maia Open.

"Foi uma grande semana para mim. Tive encontros muito difíceis e estou muito feliz por ganhar este torneio aqui na Maia. Será sempre um sítio especial para mim", resumiu o vencedor, em conferência de imprensa.