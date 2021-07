Lulu Sun com treinador português afasta a primeira cabeça de série do Open Internacional Feminino

A tenista suíça nascida na Nova Zelândia, de mãe com ascendência chinesa, Lulu Sun, que está em Portugal acompanhada do treinador português Miguel Semedo, foi a grande figura dos oitavos de final, ao eliminar hoje (quinta-feira) a primeira cabeça de série, a australiana Lizette Cabrera, a grande estrela do 1.º Open Internacional de Ténis Feminino de São Domingos de Benfica.



Lulu Sun, de apenas 20 anos, a 737.ª classificada no ranking mundial, obteve a melhor vitória da sua carreira em termos de ranking, pois superou pela primeira vez uma adversária do top-150 do circuito WTA, dado que Lizete Cabrera é a 146.ª.



A australiana possui cinco títulos do ITF World Tennis Tour, dos quais um de 80 mil dólares e dois de 60 mil, e nos últimos tempos jogou a fase de qualificação de dois torneios do Grand Slam, em Roland Garros e em Wimbledon. A sua derrota foi uma realmente uma surpresa.



Foi o primeiro confronto entre ambas e a helvética Lulu Sun, que é uma das estrelas da Universidade do Texas, teve de recuperar de um set abaixo para triunfar ao cabo de 2h36, com os parciais de 4-6, 6-3 e 6-2.



Foi ela quem lidou melhor com o forte vento que se fez sentir, bem como com os vários momentos de pressão disputados nesta autêntica batalha.



«Foi uma vitória muito especial. Nestas duas últimas semanas tenho obtido triunfos sobre adversárias de bom nível. É sempre bom derrotar jogadoras melhor classificadas no ranking e dá-nos confiança. Tive de recuperar de um set abaixo, não podemos nunca desistir. Já no primeiro set joguei bem, mas não estava a fechar os jogos. Também acho que geri melhor jogar com o vento, isso foi parte desta vitória», disse Lulu Sun.



A suíça já esteve entre as 500 primeiras do ranking e deverá voltar a subir bastante, pois vem de uma final em Espanha na semana passada, noutro torneio de categoria W25 e, com estes quartos de final em Portugal, prevê-se que possa andar ali pelo 525.º posto da tabela WTA na classificação posterior a Wimbledon.



«A Lulu tem um ranking enganador, o nível dela é bem superior. Ela entrou mal no encontro, mas foi encontrando o seu ténis aos poucos. O vento tornou as coisas difíceis, viemos de uma semana em Espanha onde o piso era bastante mais rápido», disse Miguel Semedo, que viu-se forçado a suspender a sua carreira de jogador em dezembro de 2018 devido a uma lesão, depois de ter sido semifinalista no Future de Oliveira de Azeméis em 2017.



«Há dois anos a esta parte tenho estado mais ligado a esta faceta de treinador. Como jogador tenho estado parado por lesão. O treinador da Lulu contactou-me para acompanhá-la nestas três semanas, no Porto, em Espanha e aqui, e aceitei porque é uma jogadora com um calibre que permite-me uma grande experiência e representa uma boa oportunidade», acrescentou o ainda jogador de 25 anos.



Lulu Sun chegou a representar brevemente a Nova Zelândia, onde nasceu, numa edição de sub-18 do torneio de Wimbledon, mas reside há muito na Suíça, é por esse país que joga e vai agora medir forças nos quartos de final de amanhã (sexta-feira) com a espanhola Yvonne Cavalle-Reimers.



Ambas chegarão igualmente desgastadas aos quartos de final, pois Cavalle-Reimers também precisou hoje de uma maratona de 2h41 para ultrapassar a dinamarquesa Olga Helmi por 7-6 (8/6), 4-6 e 6-2.



Entretanto, no torneio de pares, a portuguesa Matilde Jorge e a luso-ucraniana Elizabet Hamaliy foram afastadas nos quartos de final, diante da dupla 4.ª cabeça de série, das japonesas Mana Ayukawa e Mei Yamaguchi, pelos parciais de 6-2 e 6-3, em 65 minutos.



Matilde Jorge teve de ser assistida no segundo set ao braço direito, uma lesão que já vem do Porto Open de há duas semanas. Com esta derrota terminou a participação portuguesa neste Open.



O Open de São Domingos feminino concluiu hoje os oitavos de final de singulares com os seguintes resultados:



Yvonne Cavalle-Reimers (Espanha)- Olga Helmi (Dinamarca/Q), 7-6 (8/7), 4-6, 6-2; Melanie Stokke (Noruega/Q)-Ingrid Gamarra Martins (Brasil), 6-1, 6-2; Lulu Sun (Suíça)-Lizette Cabrera (Austrália/cs1), 4-6, 6-3, 6-2. Nos quartos de final de pares: Mana Ayukawa/Mei Yamaguchi (Japão/cs4)-Matilde Jorge/Elizabet Hamaliy (Ucrânia), 6-2, 6-3.



A jornada de amanhã (sexta-feira) inicia-se às 11h00 e o juiz-árbitro Paulo Cardoso pretende disputar todos os quartos de final de singulares e ainda as meias-finais de pares.



O 1.º Open Internacional de Ténis Feminino de São Domingos de Benfica é um torneio de 25 mil dólares em prémios monetários, cerca de 21 mil euros, decorre até Domingo nos hardcourts do São João Ténis, em Lisboa, sendo organizado pela MP Ténis, Federação Portuguesa de Ténis (FPT) e a Junta de Freguesia local.