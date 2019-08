Madison Keys vence torneio de Cincinatti

A tenista norte-americana Madison Keys, 18.ª do ranking mundial, venceu este domingo o torneio de Cincinatti, nos Estados Unidos, ao impor-se à veterana russa Svetlana Kuznetsova, 153.ª, por 7-5 e 7-6 (7-5).A atleta de 24 anos, 16.ª cabeça de série, precisou de uma hora e 44 minutos para bater a surpreendente rival, recuperando para os Estados Unidos o cetro que havia sido vencido pela última vez pela compatriota Serena Williams, em 2015.Kuznetsova, de 34 anos, que entrou no quadro por convite, afastou três tenistas do 'top' 10, mas a antiga número dois do mundo não conseguiu evitar o maior título da carreira de Keyes.Madison Keys, que sucede a Kiki Bertens, conquistou o segundo torneio da época, depois de Charleston, o que lhe vai permitir subir oito posições e regressar às primeiras 10 da tabela WTA.A final masculina vai ser decidida hoje entre o russo Daniil Medvedev e o belga David Goffin.