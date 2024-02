Mais 9 portugueses avançam no qualifying do 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O sol brilhou no segundo dia da fase de qualificação do 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António e ainda mais intensamente para nove tenistas portugueses que ultrapassaram a ronda inicial: Tomás Cortez, Daniel Marincas, Francisco Oliveira, João Dinis Silva, João Maria Soares, Martim Simões, Tomás Almeida, Diogo Marques e João Portugal – que se juntaram na segunda ronda do qualifying a Afonso Portugal, apurado na véspera.

Nesta terça-feira, vão igualmente entrar em ação os 16 cabeças de série da fase de qualificação, incluindo os lusos Rodrigo Fernandes (n.º7 na lista de pré-inscritos), Gonçalo Falcão (n.º 11) e Gonçalo Marques (n.º 16). Dos 23 encontros programados para os courts rápidos do Clube de Ténis de Vila Real de Santo António, destaque para dois duelos 100% portugueses. Rodrigo Fernandes defronta Tomás Almeida e Gonçalo Marques terá como adversário João Maria Soares, pelo que estão garantidos, pelo menos, dois tenistas portugueses na ronda de acesso ao quadro principal.

Entretanto foi realizado o sorteio dos quadros principais de singulares e pares. A prova individual tem assegurada a presença de sete portugueses: Henrique Rocha (cabeça de série n.º1), Jaime Faria (n.º8), Duarte Vale e Tiago Pereira entraram directamente; João Domingues, Pedro Araújo e Francisco Rocha receberam wild-cards. No quadro de duplas, o ténis português está representado por 15 tenistas.

O 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António é uma prova do ITF World Tennis Tour organizada com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. O torneio decorre até 18 de Fevereiro e distribui um prize-money total de 25 mil dólares.



Autor: Pedro Keul