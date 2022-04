Málaga recebe fase final da Taça Davis em novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A fase final da Taça Davis vai decorrer em Málaga, em Espanha, de 21 a 27 de novembro, confirmou esta quarta-feira a Federação Internacional de Ténis (ITF).

A cidade espanhola deixará assim de receber a fase de grupos e um novo local, a anunciar em breve, juntar-se-á a Bolonha (Itália), Glasgow (Reino Unido) e Hamburgo (Alemanha).

Este ano será o primeiro em que a fase de grupos será disputada em quatro locais diferentes, de 14 a 18 de setembro, enquanto a fase final será disputada de 21 a 27 de novembro.

Este foi um dos pedidos dos tenistas para melhorar o novo formato, que entrou em cena em 2019 em Madrid e continuou na capital espanhola em 2021, com a paragem de 2020 devido à covid-19.

Albert Costa, diretor das Finais da Taça Davis, disse à ITF que Málaga se tornará "a capital do ténis mundial", com a participação das oito melhores equipas do mundo, e que "será uma experiência inesquecível para todos os adeptos e jogadores".

O sorteio da fase final acontecerá em Málaga, em 26 de abril, pelas 13:15 (12:15 em Lisboa), em vez de nos escritórios da ITF, em Londres, conforme planeado.