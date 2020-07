Marat Safin partiu mais de mil raquetas

Marat Safin, antigo nº 1 mundial e um dos tenistas mais talentosos da sua geração, tinha também a merecida fama de ‘playboy’ e rebelde nos tempos em que competia.

Ontem, o russo surpreendeu ao revelar, afinal de contas, quantas raquetas é que partiu durante a sua carreira de mais de uma década.

“Eu joguei toda a minha vida com a Head. Eles nunca me disseram o número de raquetas que eu tinha partido ao longo da carreira. Parti muitas raquetas desde muito jovem. Estive com eles desde 1998 e eles foram muito tolerantes comigo”, brincou o russo sobre a marca que sempre o patrocinou.

Mas foi precisamente a marca que acabou por lhe confirmar a dimensão do ‘estrago’. “Eu parti, em média, 80 raquetas por ano, ou mais. Eu estive muito tempo com a marca e eles disseram que me queriam dar um presente e acabaram por me dar uma prancha com o número 1.055. Isso foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia de facto quantas raquetas tinha partido. Pelo menos agora já sei quantas raquetas parti na minha carreira”, brincou durante uma entrevista em que assumiu ainda a sua relação difícil com o ténis. “Muitas vezes joguei por mera obrigação”, assegurou o vencedor de dois Grand Slams.