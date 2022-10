Marco Cecchinato e Luca van Assche na final do Lisboa Belém Open

O tenista italiano Marco Cecchinato e o francês Luca van Assche vão disputar domingo a final de Lisboa Belém Open, no Club Internacional Foot-ball (CIF), onde o português Gonçalo Oliveira conquistou este sábado o título de pares.

O transalpino, número 137 no ranking ATP e semifinalista de Roland Garros em 2018, superou nas meias-finais o 'alternate' cazaque Timofey Skatov (233.º) em dois sets, com os parciais de 7-5 e 7-6 (2), para assegurar a presença numa final do ATP Challenger Tour pela 14.º vez na carreira, primeira esta época.

No encontro do título, Cecchinato, de 29 anos, vencedor de três títulos ATP, vai defrontar o gaulês Luca van Assche, de 18 anos, que beneficiou da desistência do austríaco Filip Misolic, com uma lesão na anca, quando liderava por 6-1.

Graças à retirada do quarto cabeça de série, o campeão do torneio júnior de Roland Garros de 2021 vai jogar, pela primeira vez, uma final de um torneio do ATP Challenger Tour no CIF, onde começou esta semana a jogar no qualifying do Lisboa Belém Open.