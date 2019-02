Marco Cecchinato vence torneio de Buenos Aires

O tenista italiano Marco Cecchinato, terceiro cabeça de série, venceu este domingo o torneio de Buenos Aires, ao impor-se com grande facilidade ao argentino Diego Schwartzman na final da prova do circuito ATP, em terra batida.Cecchinato, 18.º classificado do ranking mundial, bateu o tenista da casa, quatro pré-designado e 19.º da hierarquia ATP, em dois curtos 'sets', pelos parciais de 6-1 e 6-2, após uma hora e seis minutos de encontro.O tenista italiano, que quebrou por quatro vezes o serviço do adversário e não consentiu nenhuma quebra no seu 'saque', bateu Schwartzman pela primeira vez, no segundo confronto entre ambos.