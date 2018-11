Maria Inês histórica desafia campeã

Maria Inês Fonte, de apenas 16 anos, vai tornar-se amanhã na jogadora mais jovem a disputar a final do Campeonato Nacional Absoluto desde... Sofia Prazeres, a maior campeã da história da prova, que foi finalista do campeonato nacional pela primeira vez em 1989, antes de vencer nove títulos seguidos, entre 1990 e 1998.Ontem, nas meias-finais, Inês (1.155ª WTA) derrotou numa grande batalha Ana Filipa Santos (1.067ª) por 6-7(3), 6-2 e 6-2, e agora vai defrontar a campeã nacional em título e nº 1 portuguesa, Francisca Jorge (617ª), que, a viver um grande momento (dois títulos ITF nas últimas duas semanas), superou nas meias-finais, com tranquilidade, Cláudia Cianci (1.224ª), por 6-2 e 6-4. Kika bateu Maria Inês nas meias-finais do Nacional de 2017.A prova masculina já tem as meias-finais definidas: João Monteiro, primeiro cabeça-de-série, vai defrontar hoje o surpreendente Fábio Coelho, vindo da fase de qualificação, ao passo que a outra meia-final será jogada entre dois veteranos: Fred Gil, antigo top 70 ATP, e Gonçalo Falcão, também ele vindo do qualifying. Monteiro e Gil são favoritos.