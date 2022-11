Maria Sakkari bate Jessica Pegula no arranque das WTA Finals

A grega Maria Sakkari venceu esta segunda-feira a norte-americana Jessica Pegula no arranque das WTA Finals, competição que junta as oito melhores tenistas da temporada e que está a decorrer em Fort Worth, nos Estados Unidos.



Sakkari, quinta do ranking WTA, bateu a norte-americana, terceira da hierarquia, em apenas dois 'sets', com os parciais de 7-6 (8-6) e 7-6 (7-4), num encontro que teve a duração de duas horas e 14 minutos.

A competição junta as oito melhores tenistas do mundo, num torneio em que estão divididas em dois grupos, com as duas primeiras de cada a seguirem em frente para as meias-finais.