Maria Sakkari conquista torneio de Guadalajara

A tenista grega Maria Sakkari, nona do ranking mundial, conquistou no sábado o torneio WTA1000 de Guadalajara, no México, ao bater na final a norte-americana Caroline Dolehide, 111.ª.

Sakkari, segunda cabeça de série, impôs-se em dois sets, pelos parciais e 7-5 e 6-3, num embate que durou uma hora e 43 minutos.

A jogadora grega arrebatou o segundo título WTA da carreira, depois do triunfo no Open de Marrocos, em Rabat, em 2019.