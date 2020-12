Maria Sharapova explica por que resolveu pendurar de vez as raquetas

Antiga número 1 mundial e uma das melhores jogadores dos últimos tempos, Maria Sharapova anunciou o abandono do ténis em fevereiro deste ano. Detentora de quatro títulos em torneios do Grand Slam, a ex-tenista russa, de 33 anos, contou que já há uns meses andava a pensar na sua retirada.





"Andava a pensar nisso há uns meses. Tens de analisar o teu interior e ver o que sentes, o que diz o teu corpo e a tua mente", referiu a russa à revista Inc.A ex-tenista explicou que sempre teve assessores, mas que esta decisão só ela podia tomar. "Senti a influência das pessoas que me rodeavam e que que queriam guiar-me numa boa direção, mas o final de carreira só eu podia decidir. Tinha de estar 100 por cento certa do que estava a fazer."Sharapova explicou que já não sentia grande entusiasmo no circuito. "Dei-me conta que continuava a aparecer, mas não como tenista, e que tinha perdido a competição de vista. Foi um processo difícil de gerir, mas dei-me conta, juntamente com a minha equipa, de que era necessário. Durante muitos anos centrei-me apenas no desporto e dei tudo para conseguir bons resultados."